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«Автотор» увеличит количество моделей авто, производимых на заводе в Калининграде

«Автотор» расширит модельный ряд выпускаемых в Калининграде автомобилей

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Калининградский завод «Автотор» планирует расширить модельную линейку, а также наладить собственное производство автокомпонентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

«Сегодня предприятиями группы производится 16 новых моделей легковых автомобилей, три модели коммерческих автомобилей под собственным брендом «Амбертрак», электромобиль с собственным брендом «Амберавто», модели коммерческих электромобилей бренда Brock. Есть планы по расширению линейки выпускаемых моделей. Важная задача - создавать свое производство автокомпонентов. Будем ориентироваться на Восток», — сказал Беспрозванных.

До этого глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что «Автотор» планирует выпустить в 2024 году 70 тыс. автомобилей. При этом, по его словам, многое зависит от того, как на предприятии будет налажена работа с китайскими партнерами.

До этого в апреле 2024 года председатель совета директоров компании «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов оценивал объем выпуска автомобилей на «Автоторе» в 80-100 тыс. единиц.

В феврале 2024 года Горбунов оценивал планы производства на 2024 год в 100-130 тыс. автомобилей.

Ранее в России начались продажи пикапа Ambertruck Work калининградской сборки.

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