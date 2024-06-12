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Стало известно, сколько Solaris выпустил бывший завод Hyundai в России

Бывший завод Hyundai в Петербурге собрал в мае 2,8 тыс. машин Solaris

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Solaris

«Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге (бывшее предприятие Hyundai) выпустил в мае 2024 года 2,8 тыс. автомобилей под маркой Solaris. Об этом сообщается в релизе «АГР», поступившем в «Газету.Ru».

С момента перезапуска производства в феврале компания выпустила в Санкт-Петербурге 7,9 тыс. автомобилей. В мае 2024 года почти 1,2 тыс. автомобилей Solaris было поставлено на учет в ГАИ.

Автомобили Solaris выпускаются в режиме полного производственного цикла, продажи Solaris в России осуществляют 60 дилеров, уточнили в «АГР».

Под брендом Solaris на заводе в Санкт-Петербурге выпускаются седаны HS и KRS (ранее Hyundai Solaris и Kia Rio), кроссоверы Solaris HC (ранее Hyundai Creta) и кросс-хетчбэки Solaris KRX (известные ранее как Kia Rio X-Line).

Ранее стало известно, что к дилерам «АвтоВАЗа» начали поступать универсалы Lada Granta Cross.

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