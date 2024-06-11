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Названы риски при покупке автомобиля Ford Focus III

Автоэксперт Зиновьев: у Ford Focus III «робот» ломается после 40 тысяч км

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Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Ford Focus III за 1-2 млн рублей.

Так, салон автомобиля и багажник не очень вместительные, зато в автомобиле много электроники и она качественная.

Правда, чтобы автомобиль служил еще долго, важно выбрать комплектацию с надежной связкой мотор-коробка, иначе есть риски приобрести машину с проблемами.

Так, турбомотор 1,6 (150 л. с.) сочетается только с гидроавтоматом, и у таких машин часто бывают перегревы, пробои прокладок, разрушение поршней. Покупать автомобиль с дизелем 1.5 (120 л. с.) тоже не рекомендуется из-за проблем с турбиной.

Топовый мотор 2.0 (160 л. с.) идет только в паре с роботом. Сцепления здесь мокрые, хотя сгорают все равно быстро. Плюс засоряющиеся соленоиды и ненадежный демпфер маховика.

Рекомендовать можно только мотор 1.6 (105, 125 л. с.) в сочетании с механической коробкой передач.  Робот же ломается после 40–50 тысяч км.

До этого стало известно, что двигатели ввезенных в Россию автомобилей Volkswagen Tayron X способны пройти без капитального ремонта 150 тысяч километров. Примерно столько же при благоприятном раскладе выдержит и трансмиссия. Хотя комплект сцеплений, может быть, придется поменять раньше.

Автомобили Volkswagen Tayron X ввозили в Россию из Китая по параллельному импорту. Из плюсов — крепкая ходовая часть, высокий уровень комфорта, много электроники, акустика Harman Kardon, панорамная крыша. Цена — от 5,4 млн рублей.

Ранее россиянам назвали четыре способа определить, что пора менять масло в моторе.

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