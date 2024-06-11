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Автоюрист рассказал, что поможет доказать невиновность в случае проблем с каршерингом

Автоюрист Славнов: фото помогут доказать невиновность в случае проблем с каршерингом

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Водителям важно фотографировать автомобиль до начала и после окончания поездки при использовании каршеринга, чтобы исключить возможность получения наказания за нарушения других пользователей. Об этом рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов, передает Pravda.Ru.

«Лишних фотографий в этом деле не бывает. Поэтому у нас всегда будет зацепка: такую-то машину мы взяли с такими-то повреждениями и такую мы отдали», — сказал эксперт.

В случае возникновения проблем Славнов посоветовал использовать доступные средства для защиты своих прав. Например, проверить записи с камер видеонаблюдения и запросить экспертизу, чтобы определить, когда были нанесены повреждения. В этом случае водитель сможет опровергнуть необоснованные обвинения, заключил он.

Юрист Григорий Колпаков до этого говорил, по завершении поездки лучше всего оставить арендованную машину на парковке, не прижимаясь к рядом стоящим автомобилям. Затем сделать видео. В дальнейшем оно может стать доказательством невиновности. Видео необходимо хранить три года, так как по закону компания может обратиться в суд в течении трех лет в отношении арендатора, отмечал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали водителя каршеринга, который столкнулся с автобусом с 20 пассажирами.

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