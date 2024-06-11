Фото нового кроссовера BMW X3 утекли в сеть

Немецкая компания BMW в июне 2024 года представит новое поколение кроссовера X3. Несмотря на то, что официальных изображений автомобиля пока нет, кадр из презентации, где показана машина, опубликовали на форуме Bimmerpost.

В основе новинки лежит платформа CLAR, но комплексно доработанная: более широкая колея, улучшенная кинематика подвесок, другие настройки стабилизаторов поперечной устойчивости, ременной привод ЭУР и рейки, увеличенная жесткость кузова.

Автомобиль получит рядные турбомоторы объемом 2 и 3 литра. Также в линейке сохранит свое место гибрид, который получит батарею увеличенной емкости.

До этого стало известно, что в России начались продажи пикапа Ambertruck Work, собранного на калининградском заводе «Автотор».

На автомобиль установлена цена в 2,6 млн рублей, которая будет действовать до 31 июля 2024 года. Автомобиль оснащен турбодизелем рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 128 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Пикап снабжен подключаемым полным приводом. Передняя подвеска пикапа — независимая торсионная, сзади — семилистовые рессоры.

Цена автомобиля составляет 2,6 млн рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» анонсировал модификации Lada Vesta и Niva с туристическим оборудованием.