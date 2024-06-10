Мошенники выманили у агрегатора такси деньги, притворившись таксистами и клиентами

В Красноярском крае задержали группу мошенников, которые выманили у агрегатора такси 5 млн рублей с помощью фиктивных аккаунтов водителей и пассажиров. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оказалось, что в интернет-приложении компании есть уязвимость. Злоумышленники по изготовленным в графическом редакторе фотографиям подложных удостоверений регистрировались в качестве таксистов. Затем с использованием одноразовых сим-карт создавали аккаунты клиентов, от имени которых заказывали поездки», — написала Волк.

Чтобы фиктивные поездки были учтены как исполненные, злоумышленники пользовались подменой координат местоположения мобильных устройств. После определенного количества выполненных заказов на карту водителя зачислялись премиальные суммы, которые злоумышленники присваивали. Когда система распознавала подлог, они регистрировали новые аккаунты.

Ранее в Санкт-Петербурге трое подростков облили таксиста из перцового баллончика, не желая оплачивать проезд.