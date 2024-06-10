Автоэксперты назвали главный минус закона об опасном вождении

Если в России примут закон об опасном вождении, то нужно быть готовыми к неоднозначным ситуациям. На дороге бывает много факторов, когда водитель вынужден пойти на опасный маневр, объяснил автоэксперт Константин Лигачев. Каждый случай придется рассматривать отдельно, предупредил он в беседе с 360.ru.

В пример эксперт привел ситуацию, когда водитель движется по МКАД с разрешенной скоростью 100 км/ч и видит впереди яму – он сделает маневр, чтобы ее объехать. Резкое перестроение камера может считать, как «опасное вождение», в результате чего водитель получит несправедливый штраф.

«То, что вы пытались избежать более опасных последствий… Если это яма, то у вас могло пробить колесо в лучшем случае, а в худшем — могло оторваться колесо», — пояснил Лигачев, добавив, что то же самое можно применить к ситуации, когда на дорогу выскочило животное.

В таком случае доказать свою невиновность можно будет только с помощью видеорегистратора. Однако бывает, когда наказание все-таки требуется – к примеру, если водитель в токе резко и неоднократно решает перестроиться, еще и без поворотников, добавил автоэксперт. Однако такие случаи нельзя путать с маневрами по вынуждению, подчеркнул он.

По мнению Лигачева, изменения в правилах вряд ли вступят в силу скоро – на реализацию закона уйдет много времени, в том числе – на объяснение водителям всех тонкостей предлагаемых норм.

Напомним, Правительство России поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение. Предполагается, что за это будет грозить от 3 тысяч до 5 тыс. рублей и лишение за повторное нарушение.

Ранее штрафы за опасное вождение призвали привязать к стоимости автомобиля.