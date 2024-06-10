Движение на севере Москвы перекрыто из-за пожара в автосалоне

Движение транспорта в районе Бутырского рынка в Москве перекрыто из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с возгоранием по адресу Башиловская улица, 2с3 перекрыто движение по 2-му Нижнемасловскому п. от 2-й Квесисской ул. до 1-й Квесисской ул., а также перекрыто движение по ул. 1-я Квесисская от ул. Башиловка до 2-го Нижнемасловского п. на время работы оперативных и экстренных служб», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали искать пути объезда проблемного участка.

Утром 10 июня на севере Москвы загорелся автосалон. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар начался в автосалоне рядом с Бутырским рынком.

В МЧС уточнили, что сначала площадь пожара составила 50 квадратных метров, но, по последним данным, она достигла 200 «квадратов». При этом сведений о пострадавших не поступало.

Ранее россиян предупредили о пожаре авто в жару из-за полного бака бензина.