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На Крымском мосту перекрывали движение транспорта

На Крымском мосту на 46 минут приостанавливали движение транспорта

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Ulf Mauder/Global Look Press

В ночь на понедельник, 10 июня, было перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Соответствующее сообщение появилось в 01:10 мск.

Через 46 минут на том же ресурсе было опубликовано сообщение о том, что движение автотранспорта на мосту восстановлено.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 мая пытались атаковать Крымский мост с помощью оперативно-тактических американских ракет ATACMS.

По заявлению главы российского оборонного ведомства, украинские военные выпустили 10 американских ракет в сторону дорожной переправы. Вооруженные силы России же сбили все баллистические ракеты и отразили массированную атаку.

Белоусов подчеркнул, что в результате пресечения атаки спасены сотни жизней.

Ранее в ЕС назвали возможный удар по Крымскому мосту правом Украины на самозащиту.

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