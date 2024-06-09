Водитель автобуса зажал ногу девочки и протащил ее по улице Новосибирска

В Новосибирске 13-летняя девочка получила травмы в автобусе после того, как водитель зажал дверью ее ногу. Об этом сообщает ngs.ru.

Инцидент произошел на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска в воскресенье, 9 июня, около 15 часов по местному времени (11 часов мск). При высадке пассажиров водитель закрыл двери и поехал. В пресс-службе местной Госавтоинспекции уточнили, что несовершеннолетняя была госпитализирована с травмами.

В салоне при этом находились 15 пассажиров, автобусом «НефАЗ» управлял 60-летний водитель. Характер травм, которые получила пострадавшая, уточняется.

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