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«АвтоВАЗ» допустил перевод Lada на электричество

«АвтоВАЗ» намерен ставить электросиловые установки на Lada при наличии спроса

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» допустил перевод модельного ряда Lada на электричество. Об этом заявил глава компании Максим Соколов, передает корреспондент «Газеты.Ru» с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Мы готовы и в дальнейшем ставить электросиловые установки на наш модельный ряд. И в качестве такого прототипа на форуме мы представили электрическую версию Lada Niva», — отметил Соколов.

Глава компании добавил, что производство электромобилей зависит от трендов на рынке и развития инфраструктуры.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» ускорит производство автомобилей Lada — с 25 секунд до 22 секунд. По словам Соколова, для подобного ускорения понадобится большой объем инвестиций. Он добавил, что в этом году компания собирается выпустить 3 тыс. Lada Aura. Дальнейший объем выпуска зависит от «нацеленности промышленной политики правительства нашей страны на поддержание тренда на локализацию российских автомобилей», подчеркнул глава «АвтоВАЗа».

Ранее выяснилось, что «Автодом» не определился с названием авто для выпуска на бывшем заводе Mercedes.

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