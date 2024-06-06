Стало известно, когда в Санкт-Петербрге запустят производство автомобилей Aurus

Выпуск премиальных автомобилей Aurus в Санкт-Петербурге на базе бывшего завода Toyota начнется к концу 2024 года, сообщает корреспондент «Газеты.Ru». Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Аурус» Андрей Панков.

О том, что бывший российский завод Toyota будет выпускать автомобили Aurus, в начале мая 2024 года заявил тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, площадка уже передана бренду. О том, какие первые автомобили сойдут с конвейера предприятия, неизвестно.

До этого компания Aurus представила обновленную версию модели Senat. Автомобиль получил новую радиаторную решетку, капот из алюминия, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами. В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, система кругового обзора и функция контроля утомляемости водителя, новая мультимедийная система NAMI MM-System. Оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления.

Ранее сообщалось, что локализация автомобилей Aurus достигла 90%.