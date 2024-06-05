Водителям рассказали, какие препараты против аллергии нельзя пить за рулем

Водителям, которые страдают от аллергии, рекомендуется принимать антигистаминные препараты второго, а не первого поколения. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Светлана Селиванова.

«У некоторых антигистаминных препаратов есть побочный эффект в виде сонливости, особенно он характерен для лекарств первого поколения. Среди них — супрастин, тавигил, димедрол и др. Эти препараты сейчас не применяются в широкой врачебной практике. Сегодня их используют, как правило, только для оказания неотложной помощи при острой аллергической реакции. Им на смену пришли лекарства второго поколения, которые не оказывают седативного эффекта», — отметила врач.

Селиванова уточнила, что к новым препаратам относятся цетиризин, левоцетиризин, лоратадин и дезлоратадин. По ее словам, сегодня эти лекарства применяются в широкой практике, поскольку не вызывают сонливости. Это значит, что подобные антигистаминные препараты могут смело принимать водители.

«У нашего головного мозга есть несколько оболочек, которые обладают определенными барьерными свойствами. То есть далеко не все препараты могут оказать на него какое-то воздействие. Однако у антигистаминных препаратов первого поколения такая способность есть. По этой причине они и вызывают сонливость. А препараты против аллергии второго поколения, напротив, не оказывают никакого эффекта на головной мозг», — пояснила врач.

До этого специалист по токсикологии и фармакологии Александр Эдигер заявил, что антигистаминные препараты могут привести к ДТП при вождении автомобиля, так как часто они вызывают замедление реакции и сонливость. В связи с этим специалист призвал внести их в список лекарств, которые запрещены при управлении машиной.

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