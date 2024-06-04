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В Польше возобновили блокаду границы для украинских фур

ГПС Украины: польские протестующие перекрыли КПП «Рава-Русская — Гребенное»

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Robert Nemeti/Reuters

Польские протестующие перекрыли въезд и выезд на КПП «Рава-Русская — Гребенное» на границе Польши и Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что обратно на Украину фуры не пускают совсем, а в Польшу — по одной машине в час.

6 ноября 2023 года польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Причиной протестов называют проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Позже стало известно, что Украина намерена подать иски в суд, чтобы возместить ущерб, нанесенный блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Окончательно ситуация не урегулирована до сих пор — польские фермеры продолжают блокировать въезд фур на КПП по одному.

Ранее на Украине объяснили мобилизацию водителей фур во время рейсов.

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