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Красноярская администрация продала списанную Volga за 8 млн рублей на торгах

Администрация Дивногорска выручила с аукциона 8 млн рублей за списанную Volga

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Телеграм-канал «Kras Mash»/РТС тендер

В Красноярском крае администрация города Дивногорска получила 8 млн рублей за списанную Volga. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Почему так много? Разгадка проста: машину продавали вместе с «красивым» номером к001кк24»,— говорится в публикации.

Примечательно, что изначально автомобиль хотели продать за 61 тыс. рублей.

До этого автомобильная экосистема Pango Cars запустила на российском рынке аукцион по продаже автомобилей с пробегом.

Так, теперь дилер из, например, Краснодара, где стоимость на авто выше рыночной в России, может покупать авто из Москвы по наиболее выгодной цене. Или, к примеру, можно будет выкупить не самую востребованную модель из Казани и отправить в Челябинск, где на нее будет высокий спрос.

Ранее в России очень редкую Lada Niva выставили на продажу.

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