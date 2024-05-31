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Пьяный оренбуржец избил гаишника дверью авто и протащил по земле

Под Оренбургом будут судить водителя, который избил инспектора дверью машины

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Shutterstock

В Оренбургской области под суд попал местный водитель, который избил полицейского дверью автомобиля. Об этом региональное управление СК сообщило в своем Telegram-канале.

«Фигурант нанес инспектору множественные удары дверью автомобиля, после чего, зажав руку инспектора между стойкой автомобиля и дверью, начал движение. Сотрудник полиции был вынужден бежать за набиравшим скорость автомобилем до момента освобождения руки», — говорится в публикации.

Отмечается, что водитель перед этим отказался от медосвидетельствования. Впоследствии сбежавшего оренбуржца удалось поймать. Он признал вину. Было возбуждено уголовное дело.

До этого в Самаре водитель-мигрант избил пожилого пассажира маршрутки. Очевидцы сняли произошедшее на камеру. По словам пострадавшего, он попросил водителя дать ему проездной билет, но тот его проигнорировал. В результате мигрант вышел на улицу вместе с пассажиром и ударил его в голову. Очевидцы встали на сторону пенсионера и попытались защитить мужчину. Подозреваемый задержан. Было решено возбудить уголовное дело.

Ранее лишенный прав мужчина избил водителя «Газели» и отобрал у него ключи от машины.

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