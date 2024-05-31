Блогер попытался выкупить автомобиль у Тимура Иванова и опоздал

Блогер Антон Воротников попытался купить авто замглавы министра обороны РФ Тимура Иванова Chevrolet Suburban и опоздал. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что сделку о продаже сорвал арест Иванова.

«У нас официально продавались модели Escalade в двух комплектациях. Но именно Suburban в длинных Tahoe у нас не продавалась», — сообщил блогер.

Отмечается, что всего в РФ около 20 таких автомобилей.

До этого сообщалось, что автосалон не может продать Chevrolet Suburban замглавы МО Иванова из-за ареста машины.

Машину в 2023 году переоформляли на бывшую супругу Иванова Светлану, однако затем внедорожник попал в ДТП и был продан. Позже авто планировали перепродать за 2,5 млн рублей, однако оказалось, что автосалон не может продать Chevrolet Suburban замглавы МО Иванова из-за ареста машины.

Ранее сообщалось, что за карьеру в МО Тимур Иванов с супругой купил дом в 1500 «квадратов» и ЗиС.