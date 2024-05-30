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В России создали необычный бронированный автомобиль

«Урал» создал бронированный пожарный автомобиль с дистанционным управлением

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АЗ «Урал»

Автомобильный завод «Урал» представил бронированную пожарную машину. Об этом сообщает quto.ru.

Машина построена на базе трехосного бескапотного шасси «Урал-6370», сделала ее фирма ООО «Техинком-Центр».

Бронированная автоцистерна предназначена для ликвидации пожаров на критически важных объектах, когда есть угроза жизни и здоровью личного состава. Автомобиль оснащен комплектом скрытого бронирования кабины, а также бронированным модулем боевого расчета.

Отмечается, что лафетный ствол имеет дистанционное управление. Автомобиль оснащен двигателем объемом 11 л. Его мощность составляет 412 л.с.

До этого стало известно, что китайская компания Geely представила в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas.

Geely Atlas получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения – Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный»), Intelligent («Интеллектуальный») – добавилось еще два: режим Offroad («Внедорожный») для легкого бездорожья и режим Snow («Снег») для управления автомобилем зимой.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» испытывает проблемы с комплектующими для Lada Aura.

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