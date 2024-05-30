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Омичка попала на видео в момент тарана мотоциклиста

В Омске водитель снял на камеру, как женщина на скорости сбила мотоциклиста

В сети распространяется видео с серьезным ДТП с «легковушкой» и мотоциклом в Омске. Кадры опубликовало сообщество «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на ул.10 лет Октября произошло серьезное ДТП с мотоциклистом. Предварительно, девушка, поворачивая во двор, не уступила дорогу мотоциклисту, движущемуся во встречном направлении», — говорится в публикации.

Отмечается, что мотоциклиста госпитализировали с переломами. На опубликованных кадрах видно, как в результате столкновения мужчина отлетел на несколько метров от места аварии.

До этого дети на самокате сбили велосипедиста в центре Санкт-Петербурга. Судя по видеозаписи, дети ехали выехали на переход, который в этот момент переходили пешеходы, и сбили на нем мужчину на велосипеде. Пострадавший ехал вдоль зебры на велосипеде, и, вероятно, дети не заметили его приближения. От серьезных повреждений мужчину спасла экипировка.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на ТТК в Москве.

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