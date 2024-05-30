Арестованный певец Шарлот получил серьезную травму перед зданием суда

Певец Эдуард Шарлот получил серьезное растяжение связок, оступившись на выходе из автозака перед зданием суда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Рэпер оступился на выходе из спецгрузовика. С собой у певца было много вещей и паек из СИЗО. На случай, если отпустят домой», — говорится в публикации.

Отмечается, что после этого певцу вызвали «скорую». Врачи хотели забрать его на рентген, но суд решил, что угрозы для жизни исполнителя нет, поэтому заседание должно состояться. Шарлоту вкололи обезболивающее. В больницу певцу удалось попасть только ночью. По словам врачей, у исполнителя растяжение связок, ему наложили лангет, а затем отправили назад в СИЗО.

До этого сообщалось, что против Шарлота возбудили пятое уголовное дело. По данным СМИ, в отношении певца было открыто дело по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет». Причиной этого могла стать публикация Шарлота, в которой он якобы угрожает русскоязычной аудитории. Сейчас пост удален.

В 2023 году, находясь за границей, Шарлот выложил в сеть несколько провокационных видеороликов, на одном из которых видно, как он сжигает свой российский паспорт. В ноябре 2023 года певец вернулся в страну и был задержан. Позднее он раскаялся в содеянном.

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