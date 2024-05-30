Стало известно, сколько будет стоить бизнес-седан Volga

Стоимость российского седана Volga C40 может составить 2,2 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных дилеров.

«Volga, вероятно, будет позиционироваться в среднем ценовом диапазоне. Ожидается, что цена на седан C40 будет в пределах 2,2 – 2,7 млн рублей, на среднеразмерный кроссовер K30 она составит 2,5 – 3 млн рублей, а полноразмерный кроссовер K40 оценят в 3 – 3,6 млн рублей», — сказал руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

Руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев ожидает, что цены на автомобили Volga будут в диапазоне от 2,5 до 4 млн рублей с отклонениями в ту или иную сторону.

Презентация автомобилей Volga состоялась 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Впервые была представлена новая линейка автомобилей Volga, которые будут выпускаться под этим брендом.

Машины будут предлагаться в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Все автомобили будут оснащаться бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Выпуск машин начнется в 2024 году.

Ранее сообщалось, что седан C40 станет первой моделью бренда Volga, которую начнут выпускать на заводе в Нижнем Новгороде в 2024 году.