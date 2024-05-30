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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении, опубликованном в 07:30 мск.

До этого движение по мосту перекрывалось с 00:56 мск до 01:30 мск.

Вечером 29 мая Минобороны России сообщало, что морская авиация Черноморского флота РФ ликвидировала украинский безэкипажный катер, который держал курс на Крым.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявлял, что во время отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по расположенным в Керчи объектам транспортной инфраструктуры обломки сбитых ракет повредили автомобильный и железнодорожный паромы.

12 августа 2023 года министерство обороны РФ сообщало о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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