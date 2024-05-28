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Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Sorento Prime

Автоэксперт Зиновьев: Kia Sorento Prime лучше покупать с бензиновым мотором

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Kia

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Kia Sorento Prime за 2 млн рублей.

Так, по его словам, Kia Sorento Prime за 2 млн рублей это будет автомобиль 2015 года выпуска с пробегом 100 тыс. километров. Оптимальным вариантом станет машина с бензиновым двигателем. Дизельный 200-сильный вариант сам по себе не особо ломкий, но сложный, очень требовательный к качеству топлива и потребляет огромное количество масла.

«Атмосферник G4KJ 2.4 (188 л.с.) имеет масляные форсунки, и проблема задиров заметно смягчена. Поменяли и конструкцию вкладышей. Стопроцентной гарантии от поломок нет, но, в принципе, подавляющее большинство моторов спокойно уезжает за 250 тысяч км. Хотя на полпути, скорее всего, придется побороть нагар», — говорится в сообщении.

Недостатки 250-сильного мотора V6 3.3 л - склонность к залеганию колец и повышенный угар масла.

Отмечается, что в ходе эксплуатации Kia Sorento Prime наблюдается быстрый износ расходников тормозной системы.

До стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» представит на Петербургском международном экономическом форуме универсал Lada Vesta Sportline с вариатором.

В феврале 2024 года «АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Lada Vesta, оснащенных новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

Новый мотор и автоматическую трансмиссию (речь идет о бесступенчатом вариаторе) интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами.

Ранее сообщалось, что на российском рынке начались официальные продажи седанов MG5 за 2 млн рублей.

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