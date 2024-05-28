Стало известно, какие изменения произойдут в ГИБДД после переименования в ГАИ

В результате переименования ГИБДД в Госавтоинспекцию (ГАИ) ведомству придется проводить массовый ребрендинг, как отделов по работе с гражданами, так и служебного автотранспорта. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Если юридически такой структуры, как ГИБДД, больше не существует, то придется проводить ребрендинг. То есть все знаки отличия, которые присутствуют на форменном обмундировании сотрудников, а также наименования на машинах, табличках, в удостоверениях и протоколах, придется менять. В обратном случае они уже не будут соответствовать правильному названию структуры. Возможно, будет введен переходный период для замены всех нашивок, бланков, надписей и прочего, потому что оперативно все обновить невозможно», — отметил эксперт.

При этом Радько напомнил, что не на всех видах обмундирования присутствует надпись «ГИБДД», поэтому полностью менять нашивки и форму не придется. Также юрист считает, что решение вернуть старое название было принято в целях удобства.

«Все-таки ГИБДД — это очень труднопроизносимое и непривычное название. Всегда эта структура называлась ГАИ, и к этому наименованию привыкли. Поэтому даже после появления ГИБДД многие продолжали называть ведомство по-прежнему. В связи с этим было решено вернуться к привычному, понятному наименованию», — подытожил Радько.

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