Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что будет, если нерекомендованный бензин попадает в мотор

«Авилон»: назвал три негативных фактора при заливе бензина АИ-92 в мотор

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Если заливать в автомобиль топливо с более низким октановым числом, двигатель выйдет из строя. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Использование бензина АИ-92 в машинах, которым рекомендуется АИ-95 или АИ-98, может привести, например, к образованию нагара на клапанах, повреждению поршней и блоков цилиндров. Также это чревато снижением производительности. Бензин АИ-92 обладает более низким октановым числом, он чаще вызывает детонации в ходе рабочего процесса мотора. АИ-92 может производить больше вредных выбросов — оксидов азота и углеводородов», — сказал Стрельбицкий.

По словам эксперта, это также чревато повышением расхода топлива, что с учетом разницы в стоимости делает его использование бессмысленным.

Ранее россиянам назвали три способа сэкономить на бензине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами