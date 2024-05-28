Россиянам рассказали, что будет, если нерекомендованный бензин попадает в мотор

Если заливать в автомобиль топливо с более низким октановым числом, двигатель выйдет из строя. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Использование бензина АИ-92 в машинах, которым рекомендуется АИ-95 или АИ-98, может привести, например, к образованию нагара на клапанах, повреждению поршней и блоков цилиндров. Также это чревато снижением производительности. Бензин АИ-92 обладает более низким октановым числом, он чаще вызывает детонации в ходе рабочего процесса мотора. АИ-92 может производить больше вредных выбросов — оксидов азота и углеводородов», — сказал Стрельбицкий.

По словам эксперта, это также чревато повышением расхода топлива, что с учетом разницы в стоимости делает его использование бессмысленным.

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