Россиянам назвали причины появления запаха бензина в салоне машины

Если в салоне автомобиля появился запах бензина, необходимо проверить определенные узлы и системы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрея Борисова.

«Среди наиболее частых причин появления запаха бензина в салоне автомобиля можно назвать, например, утечку в топливной системе. Эта проблема может появиться из-за поврежденных топливных шлангов, трубок и соединений, а также по причине неисправного топливного насоса», — сказал Борисов.

По словам эксперта, запах топлива в салоне автомобиля может появиться из-за проблем с вентиляцией. Так, если салонный фильтр давно не менялся, в системе кондиционирования салона появились те или иные неисправности, либо крышка бензобака неплотно закрыта.

Также причиной запаха может стать перелив топлива на автозаправке.

Эксперт отметил, что если в салоне автомобиля чувствуется запах бензина, необходимо обратиться в автосервис для проверки топливной системы на наличие утечек.

До этого автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что для того, чтобы сэкономить на бензине, прежде всего необходимо изменить стиль езды. Не надо выкручивать мотор наизнанку, разгоняясь до 150 км/ч, и избегать излишних резких разгонов и торможений.

Кроме того, по словам эксперта, можно уменьшить число ненужных поездок. Если магазин находится в 200 метрах от дома, не обязательно ехать туда на машине. Третий вариант экономии на топливе – выбор оптимального маршрута и времени поездки. Эксперт рассказал, что сам лично для прогулок выходного дня выезжает из Москвы в субботу в 6 утра, а бывает и раньше.

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