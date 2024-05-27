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На Крымском мосту временно остановили движение

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Сообщение о приостановке движения было опубликовано в 23:40 мск.

В 23:45 мск появилась информация о возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту.

23 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост является одной из приоритетных целей. По словам главы СБУ, спецслужба с помощью беспилотников, оснащенных реактивными системами залпового огня (РСЗО), «может существенно увеличить перечень потенциальных целей на море».

В марте текущего года Малюк заявил, что в 2022 году Крымский мост был подорван с помощью 14 т гексогена, который был замаскирован под рулоны тепличной пленки.

В середине мая в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщали, что военная разведка Украины планировала ударить беспилотным летательным аппаратом по системе противовоздушной обороны, защищающей Крымский мост.

Ранее ВС РФ отразили массированную атаку на Севастополь.

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