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Прохожие в Подольске «наказали» автовладельца за парковку, положив кусок бетона на капот

Прохожие в Подольске положили на капот Geely кусок бетона и попали на видео

В Подольске двое мужчин положили на капот припаркованного автомобиля Geely бетонное ограждение в виде полусферы, сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?» и публикует видеозапись инцидента.

Утверждается, что таким образом они решили наказать владельца автомобиля, припаркованного, по их мнению, с нарушением правил дорожного движения. На видеозаписи видно, как один из мужчин перекатывает по асфальту во дворе тяжелый элемент дорожного ограждения и поднимает его, когда на пути оказался «лежачий полицейский». Другой мужчина наблюдает за ним.

Затем прохожие вдвоем положили бетонную конструкцию на капот стоящего автомобиля Geely, сильно промяв его. После этого злоумышленники скрылись. Впоследствии выяснилось, что мужчины были пьяны, а автомобиль был припаркован по правилам.

До этого в Иркутске местный житель отбуксировал чужой автомобиль в гараж, починил его и бросил на дороге, когда в бензобаке закончилось топливо.

Ранее глава СКР затребовал доклад о деле мигранта из Щелково, который перекрывал местным жителям дорогу к стадиону.

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