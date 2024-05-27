На бывшем заводе Mercedes наладят выпуск авто российского бренда

Автохолдинг «Автодом» наладит выпуск машин под собственным брендом на бывшем заводе Mercedes «МБ Рус Мануфэкчуринг» в подмосковном Есипово. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора и совладельца компании Андрея Ольховского.

«Мы планируем производить автомобили под собственной маркой. На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта, — рассказал он.

Ольховский добавил, что на заводе хотят выпускать до восьми моделей. Кроме того, по его словам, предприятие уже перезапустили, сейчас на нем ведется тестовая сборка машин. Ольховский подчеркнул, что все необходимые работы для запуска авто планируется завершить уже в текущем году.

Накануне на бывшем заводе Mercedes заметили партию китайских премиум-кроссоверов. По данным СМИ, на территории предприятия находятся порядка 50 машин Li Auto. Примечательно, что в компании их производство официально не подтвердили, отметив, что завод используют в качестве склада. При этом источники указывали, что на заводе собираются выпускать не только машины марки Exeed, но и некой другой.

Автозавод в индустриальном парке «Есипово» открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25–30 тыс. машин в год. Дилерский холдинг «Автодом» стал его владельцем в апреле 2023 года.

Ранее российский бренд XCite запустил продажи новых кроссоверов.