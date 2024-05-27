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Иркутянин угнал и починил автомобиль, но забыл заправить его и пошел домой пешком

В Иркутской области мужчина украл авто, починил его, но все равно заглох по дороге

Житель Иркутской области попытался необычным способом угнать «девятку», но все равно был пойман полицией. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

«Как установили оперативники, мужчина, обманув отца, при помощи его джипа отбуксировал чужую машину, починил авто и отправился на нем к подруге в соседнее село. Однако в пути, когда в бензобаке закончилось топливо, машина заглохла», — говорится в публикации.

В результате мужчине пришлось бросить автомобиль и пойти домой пешком. Впоследствии его поймала полиция. Инцидент произошел в городе Черемхово.

Отмечается, что в угнанной машине не было аккумулятора, также были спущены колеса, а одна из дверей не закрывалась. Злоумышленник убедил отца, что это его автомобиль, купленный в рассрочку, поэтому тот помог отвезти машину в гараж. Там мужчина починил ее.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

До этого россиянам рассказали, как на автомойках и сервисах готовят машину к угону. По словам автоэкспертов, работники, «например, могут отключить реле блокировки. Если используются замки капота со страховочным тросом, на СТО могут посмотреть, куда этот трос выходит, или переложить так, чтобы угонщик мог за него дернуть и открыть капот». Примечательно, что опасность угона существует и в неофициальных сервисах, и у официальных дилеров.

Ранее стало известно, как защитить машину от угонщиков.

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