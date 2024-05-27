Россиянам назвали способ сэкономить при проезде по трассе Москва — Казань

Госкомпания »Автодор», являющаяся оператором платных дорог в России, объявила о вводе абонементов для проезда по платной трассе М-12 »Москва — Казань». Об этом сообщается в Telegram-канале «Автодора».

«Приобретение абонемента позволит сэкономить в пересчете на одну поездку от 15 до 20%. Так, абонемент на проезд по маршруту Сергач — Шумерля на 20 поездок для автомобилей 1 тарифной группы обойдется в 4930 рублей и 8560 рублей для 2 категории, что на 20% ниже установленного тарифа», — отмечается в сообщении.

Для оплаты проезда на М-12 водители могут приобрести семь видов абонементов для семи различных отрезков трассы. Для шести из них водители могут купить абонемент на 10 поездок в течение 90 дней, на участке от Сергача до Шумерли предложен абонемент на 20 поездок, действительный в течение того же срока.

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