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В Петербурге жилье родителей криптоблогера Лунева хотели спалить с помощью покрышек

В Петербурге хотели поджечь покрышки у квартиры родителей криптоблогера Лунева

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В Санкт-Петербурге неизвестные попытались поджечь квартиру родителей криптоблогера Петра Лунева. Об этом пишет издание «Фонтанка».

«Приходили два раза. В итоге не получилось. Был не бензин, а что-то другое. Не загорелось. Зашли второй раз. Налили жидкость. Лица не скрывают даже», — рассказал отец Лунева.

Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения в подъезде. На них видно, как мужчины кладут покрышку под дверь и пытаются поджечь ее.

Инцидент может быть связан с серией поджогов в Санкт-Петербурге. В конце 2023 года и начале 2024-го неизвестные устроили там восемь пожаров, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Схема была одной и той же: у входных дверей, на лестничных клетках многоквартирных жилых домов оставляли две-четыре автомобильные покрышки и поджигали. Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, восемь из которых — несовершеннолетние. Подозреваемые рассказали следователям, что поджог связан с конфликтом между украинским блогером Анатолием Шарием и Петром Луневым.

Ранее в Подмосковье огненное ДТП с несколькими машинами попало на видео.

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