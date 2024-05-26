В Москве перекроют движение из-за мотофестиваля 26 мая

В Москве 26 мая будет частично перекрыт проезд для машин из-за мотофестиваля. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем Telegram-канале. Он посоветовал автомобилистам пересесть на городской транспорт.

«С 11:40 временно закроют движение на: улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, внешней стороне Садового кольца», — отмечается в сообщении.

Также до 12:00 будет невозможно проехать по крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади, до 18:30 — на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до улицы Косыгина.

До этого сообщалось, что открытие московского мотосезона было перенесено на 26 мая по многочисленным просьбам. Старт движения мотоколонны запланирован в 12:00 от смотровой площадки Воробьевых гор. Остальные участники присоединятся по мере прибытия на площадку. С 9:00 до 18:00 на смотровой площадке Воробьевых гор всех гостей ждет яркая развлекательная программа.

Изначально открытие мотосезона должно было состояться 11 мая на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако из-за погодных условий его перенесли.

Ранее крупное ДТП парализовало движение автомобилей на юге Москвы.