В Китае начались продажи кроссовера Yuanhang H9 с запасом хода 1000 километров

В Китае начались продажи спортивного электрического кроссовера Yuanhang H9. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что длина автомобиля составляет более 5220 мм, а колесная база — 3125 мм. По сравнению с предыдущей версией, автомобиль получил более спортивный дизайн передней части кузова.

В салоне — 17-дюймовый экран, медиасистема поддерживает функцию распознавания лиц. Автомобиль снабжен пневмоподвеской, передние сиденья регулируются электроприводами в 14 направлениях.

Полноприводный кроссовер снабжен электродвигателями пиковой мощностью до 500 кВт (680 л.с.). Максимальный крутящий момент - 800Нм. С места до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 3,5 с. Доступны три варианта аккумуляторных батарей: 98 кВт.ч, 120 кВт.ч и 150 кВт.ч, которые соответствуют запасу хода 650, 840 и 950 километров.

До этого стало известно, что компания Dongfeng начала продажи в Китае гибридного кроссовера Aeolus L7. Цены начинаются от 128,9 тыс. юаней (1,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль оборудован гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбомотора. Ее мощность составляет 360 л.с. Аккумуляторной батареи емкостью 30,31 кВт·ч хватает, чтобы проехать только на электричестве 205 км.

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