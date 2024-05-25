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Гаишники перекрыли в Крыму дорогу на Евпаторию

В Крыму из-за пожара перекрыли дорогу на Евпаторию

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В Крыму участок дороги «Саки-Евпатория» перекрыли из-за пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское главное управление МЧС РФ. Транспорт пущен по объездному пути.

«Для беспрепятственной работы пожарных силами ГИБДД участок дороги «Саки-Евпатория» временно перекрыт, объездные пути имеются по дороге «Саки-Версаево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел в селе Прибрежное Сакского района. Пострадавших нет. В тушении частного дома задействованы 13 единиц техники.

До этого автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на МКАД в Москве. Судя по информации с камеры, которая засняла ДТП, авария произошла в 3:23 25 мая. На видео запечатлен автомобиль такси, водитель которого перед столкновением начал тормозить, но не смог объехать препятствие.

Для движения были недоступны три полосы из пяти. В 6:45 движение было полностью восстановлено. О пострадавших ничего не известно.

Ранее в Петербурге грузовик без тормозов устроил массовое ДТП и завалил дорогу камнями.

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