В России выставили на торги завод, выпускавший китайские автомобили

Автомобильный завод «Ставрополь-Авто» вновь выставили на торги. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Предыдущие торги (24 апреля) были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Тогда начальная цена лота составляла 10 137 833 487 рублей», — говорится в сообщении.

«Ставрополь-Авто» - это второй по счету после «Дервейса» бывший автомобильный актив во владении известного в Карачаево-Черкесии бизнесмена Хаджи-Мурата Дерева.

С 2017 года на «Ставрополь-Авто» выпускались автомобили Great Wall Hover H3 и H5.

Заводы «Дервейс» и «Ставрополь-Авто» остановили работу в ноябре 2018 года. Причиной прекращения работ стали налоговые проверки, которые впоследствии переросли в уголовное дело против владельца заводов.

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