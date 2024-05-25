Россиянам рассказали о слабых местах подержанных Toyota RAV4

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о слабых сторонах подержанных кроссоверов Toyota RAV4 2012-2019 годов выпуска.

Так, по его словам, все основные узлы RAV4 отличаются высокой живучестью. Три самых массовых нарекания к модели: мягкие и подверженные сколам лакокрасочное покрытие и ветровое стекло, «бюджетная» шумоизоляция и жестковатая подвеска, особенно сзади.

Бензиновые двигатели 3ZR-FE 2.0 (146 л.с.) и 2AR-FE 2.5 (180 л.с.) надежны. Чаще всего выходит из строя водяная помпа при 60-80 тыс. километров. Фазовращатели служат 120-150 тыс. километров.

К автоматическим коробкам особых вопросов нет. Они выдерживают 180-250 тыс. километров до переборки. А вот вариатор с трудом дотягивает до 150 тыс. километров и менять его лучше в сборе.

Подвеска может прослужить 120-150 тыс. километров, если не гонять по ямам. При пробегах до 100 тыс. километров также отмечены выходы из строя: электромагнитной муфты полного привода, крестовины карданного вала, рулевой рейки, ручника, стартера, обгонной муфты генератора и таких мелочей, как заслонка печки.

До этого стало известно, что на китайский рынок вышел обновленный кроссовер Changan Uni-K. Автомобиль получил новую матричную радиаторную решетку и соединенные между собой задние фонари. В базовой комплектации кроссовер предлагается в Китае по цене от 159,9 тыс. юаней (₽ 2 млн). Под капотом обновленного Uni-K бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 233 л.с., который агрегатирован с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin.

Ранее сообщалось, что продажи флагманского кроссовера Wey 07 на российском рынке начнутся в сентябре.