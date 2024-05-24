Россиянам назвали самые популярные дизельные автомобили

Самые распространенные дизельные автомобили в России — это BMW. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса СберАвто.

«Среди автомобилей с пробегом на платформе «СберАвто» больше всего BMW (19% от всех подержанных авто с дизельными двигателями на рынке), Mercedes-Benz (13%) и Hyundai (9%)», — говорится в сообщении.

Что касается моделей, то наиболее популярными у россиян являются кроссоверы Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser Prado и BMW X5. Их средняя стоимость составляет 3,0 млн рублей, 4,17 и 4,7 млн рублей соответственно.

Отмечается, что дизельные машины составляют 6% от совокупного предложения автомобилей в «СберАвто». Из них 73% — авто с пробегом, а 27% — новые машины.

Ранее китайская компания BAIC представила в Пекине новое, второе по счету, поколение внедорожника BJ30.

По сравнению с машиной первого поколения, новый BJ30 существенно увеличился. Так, длина кузова теперь составляет 4730 мм, а ширина - 1910 мм. В салоне нового внедорожника BAIC установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155.

Стандартная версия снабжается турбомотором 1.5 (188 л.с.), а за доплату можно получить вариант с гибридной силовой установкой с работающим в режиме генератора ДВС и парой электрических двигателей.

Ранее сообщалось, что у кроссовера Voyah Free появилась дешевая версия с большим запасом хода.