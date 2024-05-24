Названы шесть новых автомобилей, которые появятся в России летом

С начала 2024-го по апрель в России продали порядка 468 тыс. новых авто — по сравнению с прошлым годом показатели выросли в два раза. Об этом пишет журнал «За рулем».

Отмечается, что спрос растет на фоне расширения модельного ряда. Так, летом на рынке РФ появится улучшенная Exlantix ES с полным приводом, пневматической подвеской с возможностью изменения клиренса и т.д. Также в Россию привезут Haval H5 с габаритным кузовом до 5190 мм. Но при этом в салоне будут установлены только два ряда сидений.

Ожидается и поступление минивэна JAC М4. Он доступен в двух версиях с тремя или четырьмя рядами сидений. Длина кузова составляет 5200 мм, а колесная база — 3080 мм. Также издание напомнило, что в России ждут GAC GS3 с необычным экстерьером.

Также в продажу поступит переднеприводный кроссовер VGV U70 Pro с длиной 4825 мм. Его снабдили полуторалитровым турбомотором с распределенным впрыском топлива. Кроме того, летом в России будет продаваться VGV U75 Plus, получивший двухлитровый турбомотор на 199 л.с. Автомобиль доступен только с «автоматом».

До этого сообщалось, что компания Voyah, премиальная дочерняя фирма Dongfeng, представила новый гибридный вариант кроссовера Free. Отмечается, что новая версия Voyah Free сохранит 1,5-литровый бензиновый мотор. Однако электродвигатель у новинки будет только один — 272-сильный агрегат на задней оси. Передний двигатель мощностью 218 л.с. исключен.

Запас хода на электричестве вырос до 318 км. У полноприводных версий, представленных в РФ, он варьируется от 110 до 171 км. Цены на новинку не раскрываются, но ожидается, что она будет доступнее полноприводного варианта кроссовера, который в Китае продается за 270 тыс. юаней (3,36 млн рублей по курсу на момент публикации).

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