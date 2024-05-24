Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перечислены самые доступные в России летние шины

Россияне назвали самыми приемлемыми шины Triangle, Кама и Viatti

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Россияне считают самыми доступными по цене летние автомобильные шины китайской марки Triangle, отечественной «Кама», а также Viatti и Kumho. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты проведенного онлайн-опроса автомобилистов.

Более 70% респондентов назвали приемлемыми по стоимости шины китайской марки Triangle. На стороне российской «Камы» — симпатии 60% опрошенных. На третьей позиции, с результатом 59%, шины бренда Viatti. На четвертой строчке — корейские Kumho, в пользу доступности которых высказались более 52% респондентов. Пятерку лидеров замыкает продукция бренда Matador (более 51%).

В опросе участвовали более 3,1 тыс. человек, которые могли выбрать более одного варианта ответа.

Ранее маркетинговое агентство НАПИ подсчитало, во сколько обойдется россиянину владение китайским кроссовером GAC GS8.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами