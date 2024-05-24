Перечислены самые доступные в России летние шины

Россияне считают самыми доступными по цене летние автомобильные шины китайской марки Triangle, отечественной «Кама», а также Viatti и Kumho. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты проведенного онлайн-опроса автомобилистов.

Более 70% респондентов назвали приемлемыми по стоимости шины китайской марки Triangle. На стороне российской «Камы» — симпатии 60% опрошенных. На третьей позиции, с результатом 59%, шины бренда Viatti. На четвертой строчке — корейские Kumho, в пользу доступности которых высказались более 52% респондентов. Пятерку лидеров замыкает продукция бренда Matador (более 51%).

В опросе участвовали более 3,1 тыс. человек, которые могли выбрать более одного варианта ответа.

Ранее маркетинговое агентство НАПИ подсчитало, во сколько обойдется россиянину владение китайским кроссовером GAC GS8.