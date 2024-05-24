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Стало известно, когда начнутся продажи кроссоверов GAC GS3 в России

«РГ»: кроссоверы GAC GS3 появятся у дилеров в конце мая

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GAC

Новые кроссоверы GAC GS3 появятся у дилеров в конце мая 2024 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора «Авилон GAC» Олега Серёжникова.

«Стоимость кроссовера будет официально объявлена на премьере новинки, которая состоится 3 июня. Начать продажи GAC GS3 мы планируем сразу после официальной презентации модели», - отметил Серёжников.

В Россию кроссовер привезут в комплектации с единственным 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 177 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 7,5 секунды.

В Китае кроссовер продают минимум за ¥88 тыс. (порядка 1,1 млн руб.). На отечественном рынке цены будут значительно выше. Так, дилеры, которые завозили машину по схеме параллельного импорта, просили за нее около 3 млн руб.

GAC GS3 дебютировал в Китае под конец 2022 года. Со сменой поколения длина автомобиля увеличилась до 4,4 м. Также кроссовер получил «агрессивный» и угловатый дизайн, большие бамперы и скрытые дверные ручки.

Ранее сообщалось, что Новый BAIC BJ30 получил гибридную систему «магический ядерный двигатель».

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