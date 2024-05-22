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Врач рассказала, после какого заболевания водителю не продлят права на автомобиль

Врач Гапонова: после тяжелого инсульта пациент может лишиться прав на авто

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Shutterstock/FOTODOM

После перенесенного инсульта водителю может быть противопоказано садиться за руль. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала врач-невролог, нейрофизиолог Ольга Гапонова.

«Физическая слабость, снижение скорости реакции, проблемы с памятью, концентрацией и зрением, трудности с чтением и другие последствия инсульта влияют на способность управлять автомобилем. В связи с этим очень важно дать центральной нервной системе время на восстановление, поэтому после легкого инсульта рекомендуется подождать не менее месяца, прежде чем вернуться на дорогу. Однако ожидание может быть дольше, если инсульт или его последствия более серьезные», — пояснила специалист.

Гапонова добавила, что у 5-10% людей, переживших инсульт, начинаются приступы эпилепсии. По словам невролога, эпилепсия — это абсолютное противопоказание к вождению машины любой категории. Соответственно при медкомиссии для продления водительского удостоверения водитель с таким заболеванием не получит разрешение на управление автомобилем.

«Но хорошая новость заключается в том, что большинство инсультов являются легкими или умеренными. И многие люди, перенесшие инсульт легкой или средней степени тяжести, могут вскоре вернуться на дорогу — при условии, что они получили разрешение от врача и больше не испытывают побочных эффектов, включая проблемы с подвижностью, зрением или когнитивными способностями», — подытожила врач.

Ранее врач рассказал, в каком случае беременным женщинам нельзя садиться за руль автомобиля.

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