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В России представят автокемпер на базе «УАЗ Патриот»

УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной

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АВТОКЕМПЕРПРОМ

В России разработан автодом на базе внедорожника «УАЗ Патриот». Об этом говорится в материалах фирмы-производителя «Автокемперпром». Он получил название «Навигатор».

Отмечается, что автомобиль будет представлен в Коломне 24 мая. Автокемпер вмещает четырех человек. Особенность конструкции — тройная система отопления. Также в машине предусмотрена стиральная машина.

Габаритная длина автодома — 5400 мм, ширина — 2100 мм. В оснащение входят бойлер для воды, велодержатель на два велосипеда, силовой бампер, дополнительные фонари на крыше.

До этого стало известно, что ульяновский автозавод совместно с компанией «Автодом» создали дом на колесах на базе модели «УАЗ Профи».

«Если гора не стоит около дома, то дом отправится к горе! Или к морю, озерам, в живописные леса — куда угодно, ведь дом находится прямо в автомобиле», — говорится в сообщении.

Автомобиль выпускается как в заднеприводном исполнении, так и с трансмиссией 4х4. В базовое оснащение автодома входит кондиционер, отопитель, кухня, большой шкаф, душ, направляющие для установки дивана-трансформера.

Дооснастить автодом можно холодильником на 40 литров, портативной газовой плитой, биотуалетом, системой водоснабжения, а также диваном-трансформером.

Ранее сообщалось, что британцы восхитились кемпером на базе Lada Granta.

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