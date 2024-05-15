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Россиянам объяснили, кого будут наказывать за скрытые автомобильные номера

Автоэксперт Хайцеэр: продажу скрывающих номера устройств нужно запретить

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Максим Блинов

Инициатива лишать водительских прав за использование устройств, прячущих автомобильный номер от камер, на 1–1,5 года прежде всего может затронуть тех водителей, которые используют для этого специальные устройства. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Здесь я бы карал максимально жестко, потому что это уже 100% умышленная история. И с этим пагубным явлением надо бороться», — отметил эксперт.

По его мнению, в России важно запретить продажу таких устройств. Однако Хайцеэр призвал не устраивать «охоту на ведьм» и не начинать массово отбирать права, к примеру, за налипшую на номерной знак листву.

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, в свою очередь, добавил, что по нынешнему законодательству, если номера закрывают грязь или снег, сотрудник ГИБДД будет уточнять, было ли это сделано намеренно.

13 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что правительственная комиссия в России поддержала законопроект, подразумевающий введение штрафов или лишение водительских прав за применение материалов, которые не дают идентифицировать госномера на авто или позволяющих их видоизменить и скрыть.

Ранее россияне ответили, сталкивались ли они с нечитаемыми или скрытыми номерами на авто.

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