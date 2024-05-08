Врач призвал запретить россиянам старше 75 лет водить машину

Предельный возраст, допустимый для управления автомобилем, не должен превышать 75 лет. Людям старше этого возраста садиться за руль категорически нельзя, убежден ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев. Продлевать таким водителям права опасно для всех участников дорожного движения, подчеркнул он в беседе с Общественной службой новостей.

Так врач прокомментировал сообщение о том, что на днях в Санкт-Петербурге 90-летняя жительница сбила человека и скрылась с места ДТП. Конев объяснил, что в преклонном возрасте у людей в организме замедляются биологические процессы, из-за чего снижается скорость реакции на все происходящее вокруг. Причем даже если человек чувствует себя бодрым, опасность остается, считает врач.

«В таком деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Недаром же существует международная признанная квалификация возрастов, в которой пожилыми считаются люди в возрасте с 60 до 74, старыми — с 75 до 89, а с 90 лет и выше — долгожителями», — заявил Конев, призвав начать с запрета водить машину для долгожителей.

Напомним, ученые узнали о существовании генов, которые регулируют старение. Считается, что если их отключить, можно продлить молодость.

Ранее в Приморье пассажир ограбил пожилого таксиста и угнал его автомобиль.