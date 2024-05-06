Российские бизнесмены оценили идею легализовать продажу «красивых» номеров авто

В России сложился большой черный рынок по продаже «красивых» номеров для автомобилей. Легализация этой сферы не решит проблему полностью, но позволит бюджету получить дополнительные средства, считает общественный деятель, бизнесмен Андрей Ковалев. Такой опыт уже реализован в других странах – к примеру, в ОАЭ и США, напомнил он в беседе с 360.ru.

Напомним, на днях в Госдуме предложили сформировать официальный рынок продажи «красивых» автомобильных номеров, чтобы пополнить федеральный бюджет и ликвидировать черный рынок. Подобные идеи звучали уже давно, заявил Ковалев.

«Нужно понимать, что уже сложился целый черный рынок. Причем могут продавать какую-то старую машину, но с «красивыми» номерами, чтобы потом была возможность их просто переставить», — отметил он.

По его мнению, вполне реально легализовать эту сферу, однако это не остановит полностью черный рынок, так как будут находчивые люди, которые займутся скупкой и перепродажей номеров. Однако часть средств все-таки дойдет до бюджета, считает бизнесмен.

«Возможно, после легализации цены на «красивые» номера снизятся, за счет чего они станут более доступными и их будут охотнее покупать», — заключил он.

Ранее стало известно, что в России могут сделать обязательным триколор на номерах машин.