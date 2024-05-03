Автоюристы выступили против отмены штрафов за тонировку

В России нельзя отменять штрафы за тонировку боковых и передних окон автомобилей, так как это может быть опасно, заявил автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов. Такая тонировка может скрыть водителя, севшего за руль в пьяном или неадекватном состоянии, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов штрафы за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание составляет не менее 50% от установленного показателя. Разработчики документа считают, что эти санкции вызывают множество споров среди автомобилистов и провоцируют проверки со стороны ГИБДД.

Однако от тонировки передних и боковых окно автомобиля отказались не просто так отметил автоюрист. В числе прочего важно, что через обычные окна с улицы можно увидеть за рулем человека в неадекватном состоянии – к примеру, наркомана или террориста с автоматом, а также заметить, если водителю станет плохо, подчеркнул он.

«[С тонировкой] снижается нагрев салона и расходуется меньше бензина из-за работы кондиционера. Но в приоритете была, есть и будет безопасность дорожного движения», — считает Славнов.

Опасность возрастает с наступлением темноты, когда через тонированные окна затрудняется просмотр улицы – выбирать в этом случае между безопасным вождением и нагрузкой на кондиционер как минимум неразумно, подчеркнул эксперт.

От штрафа сегодня предлагается избавить водителей, если светопропускание пленки составляет не менее 50% от техрегламента. Однако эти показатели ненадежны и по-разному влияет на водителей, у которых в приоритете должна быть безопасность – собственная и окружающих участников дорожного движения, заключил автоюрист.

Ранее бывшего главу ГИБДД Сургута, боровшегося с тонировкой, оштрафовали за тонировку.