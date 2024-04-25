«Гуляет по Чишмам»: виновник ДТП, где погибла блогерша Сафарова, нарушает домашний арест

Вадим Латыпов, признанный виновным в ДТП, в котором погибла башкирская блогерша Диана Сафарова, нарушает домашний арест. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат потерпевшей стороны Елена Бутакова. Она отметила, что эта мера пресечения была избрана Латыпову на время рассмотрения апелляции, однако он гуляет по улицам и ездит за рулем.

«Латыпову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до вступления в законную силу приговора. Апелляционное рассмотрение назначено в Верховном суде на 7 мая. До этого времени он должен соблюдать режим домашнего ареста, все возложенные на него ограничения. Несмотря на это, мне присылают видео, как он гуляет по Чишмам, ходит в торговом центре, по улицам. Две недели назад я предоставляла видео во ФСИН по РБ и просила заменить ему меру пресечения и закрыть его под стражу, в связи с нарушениями. Однако никакого ответа я не получила», — сказала она.

Бутакова подчеркнула, что подавала несколько жалоб во ФСИН, в том числе с требованием заключить Латыпова под стражу, однако ведомство занялось этим делом только после огласки в соцсетях.

«Сегодня мне скинули еще одно видео, где Латыпов вновь ходит спокойно по улице и ездит на машине за рулем без регистрационных знаков. Подала еще одну жалобу. А также предала дело огласке. В жалобе прошу направить в суд представление об изменении меры пресечения, и заключении его под стражу. А также привлечь к ответственности лиц, которые отвечали за контроль за соблюдением Латыповым домашнего ареста. После огласки в социальных сетях, УФСИН направили материал в Верховный суд для принятия решения. Что мешало им сделать это раньше – непонятно», — добавила она.

9 мая 2023 года блогерша Диана Сафарова врезалась в забор и погибла в поселке Чишмы, возвращаясь домой из гостей. Суд установил, что виновником аварии стал Вадим Латыпов, который, находясь за рулем пьяным, на большой скорости при обгоне подрезал автомобиль Сафаровой. В результате машина девушки влетела в металлический забор, а виновник ДТП скрылся с места аварии.

В феврале 2024 года Латыпова приговорили к семи годам в колонии-поселении с лишением права управления автомобилем на три года и взыскал 5 млн руб. компенсации морального вреда потерпевшим.

Ранее СМИ сообщили, что блогерша Лена Миро скончалась в США после ДТП и комы.