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«Москвич» назвал новую цену кроссовера Москвича 3е

Цена кроссовера Москвич 3е перевалила за 4 млн рублей

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«Москвич»

Электромобиль Москвич 3е 2024 модельного года теперь стоит дороже кроссовера предыдущего года выпуска на 150 тыс. рублей, обратили внимание «Известия».

«Цена Москвича 3е 2024 модельного года составляет 4,1 млн рублей, что на 2,45 млн рублей дороже машины в модификации с двигателем внутреннего сгорания в самой доступной версии. При этом, учитывая госсубсидию в размере 925 тыс. рублей, стоимость электрокара снижается до 3,18 млн рублей», — говорится в сообщении.

Электрокар «Москвич 3е» создан на базе модели китайской компании JAC и оснащается электрической силовой установкой максимальной мощностью 193 л.с. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 410 км.

Электрические кроссоверы «Москвич 3e» теперь можно купить по программам льготного автокредитования и лизинга. Отмечается, что получить автокредит при покупке электромобиля «Москвич 3е» на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос (но не более 625 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Subaru Legacy в 2025 году покинет рынок из-за плохих продаж.

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