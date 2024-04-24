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Россиянам рассказали, почему опасно оставлять автомобиль под палящим солнцем

«Авилон»: солнце сокращает срок службы лакокрасочного покрытия авто в два раза

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Depositphotos

Из-за длительного нахождения автомобиля под палящими лучами солнца срок службы лакокрасочного покрытия (ЛКП) может сократиться в два раза. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

«Частая парковка автомобиля под лучами солнца может негативно повлиять на срок службы лакокрасочного покрытия. На сколько сильно – зависит от ряда факторов. Например, от интенсивности и продолжительности воздействия солнечного света и состояния самого лакокрасочного покрытия. В целом, если средний срок службы ЛКП составляет 10 лет при правильном уходе, то частая парковка под палящим солнцем может сократить его до 5-8 лет», — сказал Андрей Борисов.

По его словам, чтобы продлить срок службы ЛКП и свести к минимуму повреждения, вызванные солнечными лучами, рекомендуется парковать автомобиль в тени или в гараже, когда это возможно. Во-вторых, важно регулярно мыть кузов, чтобы удалить грязь и защитить краску. Дополнительно можно нанести на кузов специальные средства, такие как спрей или воск, предназначенные для защиты от ультрафиолетового излучения.

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